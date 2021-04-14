Лотар Маттеус: Это была последняя игра Флика в «Баварии», летом он перейдет в сборную Германии

Экс-защитник «Баварии» Лотар Маттеус после ответного матча 1/4 финала ЛЧ с «ПСЖ» (1:0) поделился информацией, что главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик покинет клуб по окончании сезона и перейдет на работу в сборную Германии.

«Это была последняя игра Ханси Флика в Лиге чемпионов в качестве тренера «Баварии». Он является главным кандидатом Немецкого футбольного союза на замену Йоахиму Леву в сборной Германии. Летом он примет предложение», - приводит слова Маттеуса Sky Germany.

Ранее наставник бундестим Йохаим Лев заявил, что после Евро-2020 освободит свой пост.

Флик возглавляет мюнхенский клуб с 2019 года.

Напомним, что в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов »Бавария» обыграла «ПСЖ» (1:0), но покинула турнир по правилу выездного гола. Первая игра закончилась в пользу парижан - 3:2.