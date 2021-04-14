Алексей Стукалов: Газизову важно, чтобы «Уфа» набрала очки, а не насолила «Спартаку»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов выразил мнение о предстоящем матче со «Спартаком» в 26-м туре чемпионата России.

«Для Газизова важно, чтобы «Уфа» набрала очки, а не насолила «Спартаку». Мне никто про эту подоплеку не говорил. Мы это даже с Шамилем Камиловичем не обсуждали. Он человек дипломатичный», - приводит слова специалиста «СЭ».

Напомним, что ранее Газизов занимал должность генерального директора московского клуба, а затем вернулся в башкирскую команду.

Встреча 26-го тура РПЛ «Спартак» - «Уфа» пройдет 18 апреля в Москве, начало игры - в 19:00 (мск).