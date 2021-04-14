Экс-нападающий ЦСКА Абель Эрнандес станет игроком «Флуминенсе», сообщает итальянский журналист Николо Шира в своем «твиттере».

Контракт уругвайского футболиста с бразильским клубом будет рассчитан до конца сезона-2020/21. На данный момент Эрнандес числится игроком «Интернасьонала».

Напомним, что уругваец выступал за московских армейцев на правах аренды из английского «Халл Сити». В сезоне-2018/19 форвард в 15 матчах отличился тремя мячами.

Также Эрнандес ранее играл за катарский «Аль-Ахли» и уругвайские клубы «Сентрал Эспаньол» и «Пеньяроль».