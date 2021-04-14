Магнуссон надеется продлить контракт с ЦСКА, хотя может вернуться на поле лишь в 2022 году

Хердур Магнуссон в интервью исландской прессы рассказал о том, что надеется продлить контракт с ЦСКА, несмотря на серьезную травму.

Напомним, что 4 апреля 28-летний защитник получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава в матче 24-го тура чемпионата России против «Тамбова».

«Я не думаю, что травма повлияет на переговоры, – цитирует Магнуссона Visir.is – Я сыграл почти 100% матчей за три последних сезона. Меня считают ключевым игроком, так что я спокоен.

Да, мне 28 лет, и по контракту остается еще один год, но в команде мной довольны. Руководство было готово обсудить новый контракт, но потом я получил травму. Впрочем, я не думаю, что это все испортит».

Как сообщает источник, не исключено, что Магнуссон сможет вновь сыграть за ЦСКА лишь в 2022 году.