Источник: Василий Березуцкий покинет ЦСКА и воссоединится с Гончаренко в «Краснодаре»

Василий Березуцкий в ближайшее время расстанется с ЦСКА, чтобы стать помощником Виктора Гончаренко в «Краснодаре».

Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на свои источники в краснодарском клубе.

Василий якобы хотел уйти из ЦСКА сразу после назначения Ивицы Олича на должность главного тренера, но в последний момент его уговорили остаться.

Алексей и Василий Березуцкие завершили карьеру в 2018 году. Первый опыт тренерской работы они получили, помогая Леониду Слуцкому в нидерландском «Витессе».

В январе 2020 года Березуцкие были назначены заместителями генерального директора ЦСКА. В августе Василий вошел в тренерский штаб армейцев.