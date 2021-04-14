Источник: Василий Березуцкий покинет ЦСКА и воссоединится с Гончаренко в «Краснодаре»

Василий Березуцкий в ближайшее время расстанется с ЦСКА, чтобы стать помощником Виктора Гончаренко в «Краснодаре».
Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на свои источники в краснодарском клубе.
Василий якобы хотел уйти из ЦСКА сразу после назначения Ивицы Олича на должность главного тренера, но в последний момент его уговорили остаться.
Алексей и Василий Березуцкие завершили карьеру в 2018 году. Первый опыт тренерской работы они получили, помогая Леониду Слуцкому в нидерландском «Витессе».
В январе 2020 года Березуцкие были назначены заместителями генерального директора ЦСКА. В августе Василий вошел в тренерский штаб армейцев.