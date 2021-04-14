Константин Генич: «Ливерпуль» постарается хлопнуть дверью в матче с «Реалом»

Спортивный комментатор Константин Генич поделился мнением о предстоящем ответном матче четвертьфинала ЛЧ между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом».

«Думаю, что «Ливерпуль» постарается хлопнуть дверью, но с открытым забралом на «Реал» не побежит. У «Реала» мощная середина: Кроос, Модрич, Каземиро. В защите нет Варана и Рамоса, но «Реал» как-то справляется. Думаю, что здесь надо сыграть умно.

Наверняка Клопп что-то придумает и предложит Зидану. Не слишком верится, что за одну неделю «Реал» дважды выиграет у «Ливерпуля», а еще и обыграет «Барселону». «Реал» может не проиграть, но у «Ливерпуля» не проиграть шансов не меньше», - приводит слова Генича «РБ-Спорт».

Напомним, что в первой встрече победу одержал испанский клуб со счетом 3:1.

Ответный матч состоится сегодня, 14 апреля в Ливерпуле. Начало игры - в 22:00 по московскому времени.