УЕФА не собирается переносить финал Лиги чемпионов из-за ситуации с пандемией в Турции

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует переносить финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 в другую страну.
Об этом сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на ТАСС.
«Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится 29 мая 2021 года на Олимпийском стадионе Стамбула, как и планировалось».
В Турции серьезно ухудшилась эпидемиологической ситуации. По данным турецкого Минздрава, 13 апреля в стране был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом. Заражение подтвердили у 59 187 человек, что является худшим показателем с момента начала пандемии.
источник: ТАСС