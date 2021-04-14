Василий Березуцкий: Гончаренко обратился с просьбой помочь, но я уверен, что однажды вернусь в ЦСКА

Василий Березуцкий прокомментировал свой уход из тренерского штаба ЦСКА.

«Очень сложно уходить из клуба, которому отдал большую часть своей жизни, – цитирует Василия пресс-служба армейцев. – Но, чтобы развиваться дальше и получать необходимую практику, нужно иногда принимать тяжелые для себя решения, выходить из зоны комфорта и двигаться дальше.

К тому же, ко мне обратился Виктор Михайлович Гончаренко с просьбой помочь ему на новом месте работы. Мы с клубом обсудили возникшую ситуацию и приняли это совместное решение.

Я не прощаюсь, всегда буду с вами: по-прежнему следить, болеть, переживать за ЦСКА. Спасибо руководству за поддержку и полученный опыт. Рад, что мы расстаемся, сохранив добрые отношения, и уверен, что однажды вернусь».

Напомним, что Василий Березуцкий выступал за ЦСКА с 2002 по 2018 годы, сыграв 530 матчей и забив 14 мячей. В составе армейцев он шесть раз выиграл чемпионат России, с также стал обладателем Кубка УЕФА сезона-2004/05.