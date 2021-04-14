Марк Овермарс: «Аякс» не интересуется Кварацхелией

Спортивный директор амстердамского «Аякса» Марк Овермарс опроверг информацию об интересе к игроку казанского «Рубина» Хвиче Кварацхелии.

«Нет, это не так. «Аякс» не интересуется Кварацхелией. Ни о каких переговорах с «Рубином» речи нет», – цитирует слова Овермарса «Евро-Футбол.Ру».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ближайшей время агент грузинского футболиста «Рубина» Мамука Джугели проведет встречу с Овермарсом, а нидерландский клуб намерен приобрести Кварацхелию ближайшим летом.