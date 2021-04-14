Сборная России планирует начать подготовку к чемпионату Европы 20 мая

Главной тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, когда его команда начнет подготовку к чемпионату Европы.

«В целом планируем начать подготовку к Евро 20 мая по намеченной программе. Наши менеджеры находятся в тесном контакте с УЕФА, если получим какие-либо новые вводные, будем оперативно реагировать и вносить изменения в план подготовки», - приводит слова Черчесова ТАСС.

В рамках подготовки сборная России проведет два товарищеских матча с командами Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня).

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, где сборная России проведет два матча группового этапа против команд Бельгии (12 июня) и Финляндии (21 июня). Еще одну игру в рамках группы В подопечные Черчесова проведут в Копенгагене против сборной Дании (17 июня).