Государство поможет «Ахмату»

«По инициативе комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи прошел круглый стол, посвященный механизмам поддержки футбольного клуба «Ахмат».
В ближайшее время комитет подготовит обращение в Правительство РФ с указанием конкретных предложений, направленных на поддержку спортивного клуба», - сообщила пресс-служба комитета.
Напомним, ранее США принял новый пакет санкций против главы Чечни Рамзан Кадырова и связанных с ним организаций, в число которых попал «Ахмат».
источник: Государственная Дума РФ