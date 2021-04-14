Ханс-Йоахим Ватцке: Думаю, что я знаю, где будет играть Холанд, но больше мне добавить нечего

«Когда ударил COVID-19, у нас не было долгов. Ни одного евро. Из-за этого мы комфортно переживаем эту неприятную ситуацию. Нам не нужно продавать игроков. Это очень важно.

Богатые клубы должны знать, что когда им нужен игрок из дортмундской «Боруссии», то у них есть две возможности его заполучить. Во-первых, я говорю всем потенциальным покупателям, что у них нет шансов заполучить наших лидеров. В другой раз я говорю им: «Этот игрок стоит столько-то». Тогда они должны знать, что это окончательная цена и мы не уступим никому ни одного евро.

Меня это утомляет. Прошлым летом все в Англии и в Европе, каждый журналист – все говорили, что Джейдон Санчо будет играть в «Манчестер Юнайтед» или где-нибудь ещё. Но он до сих пор выступает за «Боруссию».

А теперь все пишут, что Эрлинг Холанд в следующем сезоне будет играть за «Реал», или «Барселону», или кого-нибудь ещё. Единственный способ узнать правду – после 1 сентября посмотреть, в каком он клубе. Думаю, что я знаю, где Эрлинг будет играть, но больше мне сказать по этому поводу нечего», – заявил Ватцке в интервью BBC.

В текущем сезоне нападающий провел 23 матча в немецкой Бундеслиге, в которых забил 21 гол и отдал пять результативных передач.