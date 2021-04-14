Валерий Масалитин: ЦСКА нужно было оставлять Василия Березуцкого в структуре клуба

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин считает, что Василий Березуцкий ушел из ЦСКА в «Краснодар» по веским причинам.

«Наверняка в команде есть некоторый конфликт. Ну кто, будучи вторым тренером ЦСКА, переходит на ту же должность в «Краснодар»? Если бы он ушел вторым тренером к Леониду Слуцкому или возглавил бы «Велес» из ФНЛ, это было бы понятно и логически обосновано. Для того чтобы уйти из родного клуба на ту же должность в «Краснодар», должны быть веские причины. Уход Березуцкого — пощечина от Гончаренко руководству и болельщикам. Березуцкого нужно было оставлять в структуре клуба, найти ему должность», - приводит слова Масалитина News.ru

По словам Василия Березуцкого он ушел в «Краснодар», потому что бывший главный тренер армейцев Виктор Гончаренко попросил его помочь на новом месте работы, помимо этого обладатель кубка УЕФА сезона-2004/05 отметил, что хочет получить необходимую практику и выйти из зоны комфорта.