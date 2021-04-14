Ромелу Лукаку: Конте всегда говорит, форвард - это первый защитник

«Я не думал, что «Интер» окажется так высоко в Серии А. Я считаю, что это действительно сложный чемпионат, нужно хорошо готовиться к каждому матчу.

Конте всегда говорит нам, что форвард — это первый защитник. Поэтому я, Лаутаро, Алексис и Пинамонти всегда пытаемся оказывать давление на оборону соперника. Мы усложняем им жизнь. От наших действий выигрывает вся команда», — приводит слова Лукаку «Calcio mercato».

В текущем сезоне бельгиец провел 29 матчей в Серии А, в которых забил 21 мяч и сделал пять результативных передач.

После 30-и туров «Интер» лидирует в чемпионате Италии с 74-я очками.