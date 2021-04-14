«Реал» сыграл вничью с «Ливерпулем» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.
Таким образом, испанский гранд выиграл противостояние и стал соперником лондонского «Челси». Первый матч команды проведут в Мадриде 27 апреля. Ответный – 4 мая в Англии.
Лига чемпионов
Четвертьфинал. Второй матч
«Ливерпуль» - «Реал» - 0:0 (0:0)
«Ливерпуль»: Алиссон, Кабак (Диогу Жота, 60), Робертсон, Филлипс, Александер-Арнолд, Фабиньо, Милнер (Тиаго Алькантара, 60), Мане (Окслейд-Чемберлен, 82), Вейналдум, Салах, Фирмино (Шакири, 82).
«Реал»: Куртуа, Начо, Менди, Милитао, Вальверде, Кроос (Одриосола, 72), Каземиро, Винисиус Жуниор (Родриго, 72), Модрич, Асенсио (Иско, 82), Бензема.
Предупреждения: Каземиро, 25, Робертсон, 25, Филлипс, 59.
Первый матч: 1:3