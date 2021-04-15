Главный тренер «Ливерпуля»: Забей мы «Реалу» в первые 15 минут, все могло бы сложиться иначе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выделил главные моменты противостояния своего клуба против мадридского «Реала» в четвертьфинале Лиге чемпионов.

«Третий пропущенный гол в Мадриде стал для нас огромным разочарованием. Если бы сегодня забили в первые 15 минут, то все могло бы сложиться иначе», - приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.

Напомним, что ответный матч между командами в Ливерпуле закончился нулевой ничьей, а в первом матче в Мадриде победил «Реал» со счетом 3:1, таким образом именно мадридский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с лондонским «Челси».