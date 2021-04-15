Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан: Мы знали, что «Ливерпуль» начнет резво

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал игру своей команды в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов в Ливерпуле против одноименной команды.

«Знали, что соперник начнет очень резво. В первые 15 минут он был действительно очень хорош. Но это нормально. В четвертьфинале Лиги чемпионов порой приходится и окопаться в обороне. Мы сделали это и прошли дальше», - приводит слова Зидана пресс-служба УЕФА.

Напомним, что ответный матч между командами в Ливерпуле закончился нулевой ничьей, а в первом матче в Мадриде победил «Реал» со счетом 3:1, таким образом именно мадридский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с лондонским «Челси».