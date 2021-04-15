Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» показал характер в матче с «Боруссией»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру своей команды в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов в Дортмунде против «Боруссии».

«Очень рады, что мы в полуфинале среди четырех лучших команд Европы. ребята великолепно играли последние 30 минут первого тайма и всю вторую половину встречи. Мы показали характер, хорошо комбинировали и добились нужного результата», - приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА с ссылкой на BT Sport.

Напомним, что «Манчестер Сити» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов, уступая по счету, победил «Боруссию» (Дортмунд) со счетом 2:1, таким образом английский клуб по сумме двух встреч победил немецкий (4:2) и вышел в полуфинал турнира.