Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич: «Манчестер Сити» заслужил проход в полуфинал

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич отметил заслуженный проход «Манчестер Сити» в полуфинал Лиги чемпионов.

«Мы, конечно, разочарованы. После первых 15 минут матча мы проходили дальше. Но надо отметить, что «Манчестер Сити» отлично сыграл в обоих матчах и заслужил чтобы перейти в следующий раунд», - приводит пресс-служба дортмундской «Боруссии» слова главного тренера своего клуба.

Отметим, что «Манчестер Сити» выиграл у «Боруссии» обе четвертьфинальных игры Лиги чемпионов с одинаковым счетом 2:1.