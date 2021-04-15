Джуд Беллингем: Безумно рад забить свой первый гол в Лиге чемпионов

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем рассказал о своих впечатлениях от забитого гола в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Безумно рад, что забил свой первой гол в Лиге чемпионов. В первом матче мой гол не засчитали. Так что теперь вдвойне приятно. Я отпраздную его с моими товарищами по команде. Жалко, что моя мама, папа и братья не смогли присутствовать сегодня на трибуне. Это незабываемый момент для меня, но для нас было важнее победить сегодня, а этого нам так и не удалось», - приводит слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

Отметим, что на гол Беллингема английский клуб ответил реализованным пенальти Реяда Мареза и точным ударом Фила Фодена. Таким образом «Манчестер Сити» победил 2:1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.