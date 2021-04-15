Гюндоган признан лучшим игроком матча «Боруссия» -»Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган стал лучшим игроком ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:1).
Хавбек своими активными действиями помог подопечным Хосепа Гвардиолы одержать победу и пробиться в полуфинал ЛЧ.
Напомним, что в первом матче победу одержал также «Манчестер Сити» со счетом 2:1.
В 1/2 финала турнира «горожане» встретятся с «ПСЖ», выбившим из Лиги чемпионов мюнхенскую «Баварию».
Первые матчи пройдут 27-28 апреля, ответные 4-5 мая. Финал турнира состоится 29 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе.