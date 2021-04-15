Гюндоган признан лучшим игроком матча «Боруссия» -»Манчестер Сити»

Удивительно, но Россия еще никогда не выигрывала командный ЧМ. Щербакова и компания должны это исправить

В четверг 15 апреля в японской Осаке стартует седьмой командный чемпионат мира по фигурному катанию. "Плеймейкер" представляет расклад на турнир, от которого все ждут триумфа России.