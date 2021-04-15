Каземиро - о матче «Ливерпуль» - «Реал»: На пути к трофею мы должны быть единой командой

Полузащитник «Реала» Каземиро дал комментарий после ответного матча 1/4 финала ЛЧ с «Ливерпулем» (0:0). По сумме двух встреч (3:1) мадридский клуб пробился в следующую стадию турнира.

«На пути к трофею мы должны быть одной командой. Мы были все вместе. Мы знали, что соперник хорош: у них есть мастерство, хорошая физическая форма, отличный тренер. Но мы проделали большую работу», - приводит слова бразильца Marca.

Напомним, что хавбек был признан лучшим игроком матча.

В 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» встретится с лондонским «Челси», выбившим из борьбы «Порту».

Первые матчи пройдут 27-28 апреля, ответные 4-5 мая.