«Манчестер Сити» является единственным клубом, не проигравшим ни одного матча в ЛЧ

«Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов переиграл дортмундскую «Боруссию» (2:1) и пробился в полуфинал турнира по сумме двух встреч (4:2).
Примечательно, что «горожане» остаются единственной командой в ЛЧ, не потерпевшей поражения. «Сити» в 10 встречах одержал девять побед и один раз сыграл вничью. При этом подопечные Хосепа Гвардиолы отличились 21-м забитым мячом и три раза пропустили.
В 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «ПСЖ».
Первые матчи пройдут 27-28 апреля, ответные 4-5 мая.
Финал турнира состоится 29 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе.