Вячеслав Малафеев: Как игрок и как тренер Семак знает РПЛ с ног до головы

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев выразил мнение о главном тренере сине-бело-голубых Сергее Семаке.

«Семак давно с командой, он давно в нашем чемпионате и чувствует все. Он видит весь турнир, имеет наигранный состав, очень много знает о тех соперниках, против которых играл, за которых когда-то выступал. Как игрок и как тренер он знает РПЛ с ног до головы. Я допускаю, что знание нашего чемпионата и доскональное понимание своей команды позволяют ему добиваться поставленных задач», - приводит слова Малафеева «Известия».

Ранее он также выступал за «Зенит» в качестве игрока в период 2010-2013 гг.

Семак возглавил петербургский клуб 29 мая 2018 года. Специалист дважды приводил петербуржцев к золотым медалям в чемпионате России.

В нынешнем сезоне «Зенит» после 25-матчей лидирует в РПЛ, набрав 54 очка.