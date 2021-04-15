Оле-Гуннар Сульшер: Лингард не получал бы у нас столько игровой практики, как в «Вест Хэме»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер объяснил, почему Джесси Лингард был отдан в аренду лондонскому «Вест Хэму».

«Джесси был великолепен с тех пор, как ушел в аренду. Конечно, мы могли бы его оставить, свою часть матчей он бы получил. Но он заслужил шанс играть больше, поэтому мы позволили ему уйти в “Вест Хэм”.

Мы будем очень рады его возвращению и надеемся, что он мощно проведет концовку чемпионата и поедет на Евро со сборной. У нас в клубе у Джесси не было бы столько возможностей, потому что Бруну играет на той же позиции, но форма Джесси, безусловно, радует», - сказал наставник на пресс-конференции..

Лингард выступает за основную команду «манкунианцев» с 2011 года.

На вторую половину сезона-2020/21 англичанин был арендован «Вест Хэмом». За лондонцев хавбек провел девять матчей, отличившись восемью мячами и тремя результативными передачами.