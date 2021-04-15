«Спартак» - о словах Шалимова про Умярова: Эксперт пытается привлечь внимание к своей персоне

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов дал комментарий после заявления Игоря Шалимова о том, что хавбек красно-белых Наиль Умяров является «переписанным» футболистом.

«Вероятно, Игорь Шалимов пытается привлечь внимание к своей персоне. Если так, то это крайне неэтичный способ. Ну и, являясь футбольным экспертом, неплохо бы разбираться в предмете», - приводит слова руководителя «СЭ».

В текущем сезоне Умяров провел за московский клуб 24 матча во всех турнирах, отличившись четырьмя результативными передачами.

После 25 туров в чемпионате России «Спартак» расположился на второй строчке, набрав 47 очков. Лидирует же в РПЛ петербургский «Зенит» - 54 балла.