Игорь Шалимов: Мне показалось, что Умяров 96-го года, но я ошибся и сразу извинился

Экс-тренер «Ахмата» Игорь Шалимов дал комментарий после своих слов о хавбеке «Спартака» Наиле Умярове.

«Пересмотрите еще раз эфир, я просто ошибся. Мне казалось, что он 96-го года. Я ошибся и сразу поправился, сказал, что извиняюсь. Он был в молодежке, он 2000-го года», - приводит слова специалиста «СЭ».

В текущем сезоне Умяров провел за московский клуб 24 матча во всех турнирах, отличившись четырьмя результативными передачами.

После 25 туров в чемпионате России «Спартак» расположился на второй строчке, набрав 47 очков. Лидирует же в РПЛ петербургский «Зенит» - 54 балла.