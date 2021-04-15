Агент Минасов: По поводу продления контрактов Васина и Набабкина решение будет принимать Олич

Агент Арсен Минасов, представляющий интересы защитников ЦСКА Виктора Васина и Кирилла Набабкина, поделился информацией о перспективах футболистов в составе московского клуба.

«В ЦСКА пришел новый тренер, так что Олич и будет решать по поводу продления контрактов с Васиным и Набабкиным. Мы с клубом пока не обсуждали этот вопрос», - приводит слова Минасова «СЭ».

Напомним, что у обоих игроков истекают соглашения с клубом в конце нынешнего сезона. Набабкин выступает за армейцев с 2010 года, а Васин присоединился к команде перед сезоном-2011/12.

Ивица Олич сменил на посту главного тренера ЦСКА белорусского специалиста Виктора Гончаренко, который уже возглавил «Краснодар».

После 25 туров в чемпионате России красно-синие занимают четвертую позицию, набрав 46 очков.