РФС утвердил мировое соглашение «Краснодара» и «Рубина» по делу Игнатьева

Официальный сайт Российского футбольного союза опубликовал итоги заседания Палаты РФС по разрешению споров, на котором было утверждено мировое соглашение между клубами РПЛ «Краснодаром» и «Рубином» по делу о переходе нападающего Ивана Игнатьева.

Вот, что сказано в итоговом постановлении:

«Утвердить мировое соглашение от 15 марта 2021 года, заключенное между ООО «ФК «Краснодар» г. Краснодар и ООО «ФК «Рубин» г. Казань по делу (по заявлению «Краснодара» в отношении «Рубина» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Игнатьева И.А.).

Прекратить производство по делу по заявлению «Краснодара» в отношении «Рубина» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Игнатьева И.А на основании подпункта «г» пункта 2 статьи 49 Регламента РФС по разрешению споров».

Напомним, что Игнатьев перешел из «Краснодара» в Рубин в январе прошлого года. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 7 миллионов евро.