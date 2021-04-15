Сергей Семак: Гончаренко – один из лучших тренеров в РПЛ, «Зениту» будет непросто с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пообщался с журналистами накануне выездной игры против «Краснодара».

«Я прекрасно знаю Виктора Михайловича Гончаренко, мы состоим в хороших приятельских отношениях, – цитирует Семака пресс-служба петербургского клуба. – Я всегда слежу за его успехами, мы иногда созваниваемся. Я считаю, что он один из лучших тренеров в нашем футболе.

В столь короткие сроки главному тренеру «Краснодара» было сложно что-либо изменить. При этом в матче против «Арсанала» смотрелась неплохо, организованно.

«Краснодар» очень хорошо укомплектован в атакующей линии, но в том, что касается обороны, в связи с травмами не все так гладко. В любом случае, это один из лидеров нашего футбола, поэтому, думаю, нас ждет очень сложный матч.

У «Краснодара» немного шансов сыграть в еврокубках, но это та команда, которая в каждом матче играет на победу. Уверен: в субботу нам точно будет непросто».

Winline-дерби «Краснодар» – «Зенит» состоится 17 апреля в рамках 26-го тура чемпионата России и начнется в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что Гончаренко покинул должность главного тренера ЦСКА после домашнего поражения от «Зенита» 17 марта (2:3 в 23-м туре). 6 апреля белорус возглавил «Краснодар».

Команда Семака лидирует в РПЛ, на семь очков опережая «Спартак». «Краснодар» после 25 туров занимает 10-е место.