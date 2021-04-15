Сергей Хусаинов: Витиеватые объяснения российских судей вызывают негатив

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов рассказал, от чего надо избавиться российским судьям при исполнении своих служебных обязанностей.

«Все наши судьи прекрасно знают, но, к сожалению, присутствуют двойные стандарты. Это касается очевидных ошибок. Да, нарушение правил вроде и было, но кровь не полилась. Начинаются витиеватые объяснения, которые уводят от сути правил игры. Это вызывает негатив и дает повод апеллировать к решениям судей», - приводит слова Хусаинова »RT на русском».

Напомним, что сразу на нескольких матчах 25-го тура Российской премьер-лиги команды были недовольны работой судейской бригады, в частности на московском дерби между «Локомотивом» и «Спартаком».