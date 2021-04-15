Сергей Хусаинов: После смены руководства судейского корпуса ничего не изменилось

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов считает, что работа российских арбитров не изменилась после смены руководства судейского корпуса.

«Да, пришел Виктор Кашшаи. Но он разве готовил специалистов, которые работают в данный момент, отбирал их? Нет. Вспомните скандальный матч «Спартак» — «Сочи» уже в этом сезоне. Венгр присутствовал на стадионе и, не дожидаясь решения ЭСК, раскритиковал работу Василия Казарцева. Я еще подумал: «Ну ничего себе мужик». А потом его, видимо, попросили заниматься своим делом», - приводит слова Хусаинова «RT на русском».

Добавим, что Кашшаи возглавляет Департамент судейства Российского футбольного союза с января 2020 года, а главой Судейского комитета с ноября 2019 года является Ашот Хачатурянц.