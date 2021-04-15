Александр Егоров: В ближайшее время объявим о создании в Мордовии профессионального клуба

Президент Федерации футбола Мордовии Александр Егоров рассказал как обстоят дела с возрождением профессионального футбольного клуба в регионе.

«Боюсь сглазить, но проделана огромная работа, вышли на финишную прямую. Надеюсь, в ближайшее время объявим о создании команды, которая начнет выступать с нового сезона», - приводит слова Егорова «Матч ТВ».

Добавим, что футбольный клуб региона - »Мордовия» потерял профессиональный статус в 2020 году. В сезоне-2019/2020 команда вылетела из Футбольной национальной лиги и из-за долгов не стала заявляться в Профессиональную футбольную лигу.