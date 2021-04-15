Дейвидас Шемберас: Уверен, что предвзятого судейства в адрес «Спартака» не существует

«В последнее время я слышу плач только со стороны «Спартака».

Возможно, арбитры и ошибаются в каких-то эпизодах, но нужно искать вину и в действиях своих футболистов.

На 100 процентов уверен, что предвзятого судейства в адрес «Спартака» не существует», - цитирует литовца «РИА Новости».

Напомним, по итогам матча 25-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком», завершившемся победой железнодорожников со счетом 2:0, красно-белые подали жалобу на судейство главного арбитра матча Кирилла Левникова.