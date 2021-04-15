РФС оштрафовал «Уфу» на 250 тысяч рублей за ненормативную лексику в соцсетях

Комитет по этике Российского футбольного союза оштрафовал ФК «Уфа» за использование ненормативной лексике в официальном твиттере.

«В связи с допущенными работниками АНО ФК «Уфа» Республики Башкортостан нарушениями регламента РФС по этике принято решение применить к клубу санкцию в виде штрафа в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей», – сказано в сообщении пресс-службы РФС.

Скандальное сообщение в адрес арбитра Евгения Кукуляка появилось в твиттере «Уфы» 7 апреля во время матча 1/4 финала Кубка России против «Ахмата».

Клуб из Грозного победил на своем поле 1:0 и вышел в полуфинал турнира.