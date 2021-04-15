Стали известны причины, по которым УЕФА отстранил Лапочкина

Решение УЕФА отстранить российского арбитра Сергея Лапочкина от футбольной деятельности связано с его работой на матче второго отборочного раунда Лиги Европы между латвийским «Вентспилсом» и французским «Бордо» 26 июля 2018 года.

По информации Sport24.ru, Лапочкина подозревают в том, что он не сообщил УЕФА о том, что на него выходили люди с целью повлиять на исход матча.

Матч «Вентспилс» – «Бордо», который судил российский арбитр, завершился с результатом 0:1. Спустя неделю французская команда еще раз обыграла латвийский клуб (2:1 на своем поле) и вышла в следующий раунд.