Локателли допускает, что покинет Серию А

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли заявил, что знает об интересе «Ювентуса», «Интера», «Манчестер Сити» и мадридского «Атлетико», сообщает «Corriere dello Sport».

«Не исключаю варианта, при котором буду играть за границей. Это значит, что мой уровень вырос.

Интерес от больших команд мотивирует меня и дает понять, что я на правильном пути», - цитирует издание футболиста.

В текущем сезоне Локателли провел 26 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.