Геннадий Орлов: «Локомотив» превзошел «Спартак» по всем показателям

«Ни в коем случае «Локомотиву» не должны засчитать техническое поражение.

Железнодорожники превзошли «Спартак» по всем статистическим показателям. Какой счет на табло?

Максименко ставит стенку, а сам встает по последнему игроку. Из таких компонентов и складывается футбол. Мастерство», - приводит слова Орлова «Эхо Москвы в Петербурге».

Напомним, в матче 25-го тура РПЛ «Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 2:0.

После игры красно-белые подали жалобу на нахождение начальника команды соперников в судейской комнате до начала встречи.