Неймар: Я начал играть в покер в 2014 году

29-летний футболист сборной Бразилии Неймар поделился своими планами после завершения футбольной карьеры.

— Я начал играть в покер во время чемпионата мира 2014 года. Во время соревнований играло много игроков, я тоже научился. Думаю, что после окончания карьеры я смогу участвовать в турнирах, которые пропускал из-за игры в футбол. Поэтому, когда я закончу свою футбольную карьеру, это одно из моих желаний — поездки на такие турниры, — заявил бразилец в интервью CNews.

В текущем сезоне Лиги 1 Неймар провел 13 матчей, в которых шесть раз отличился сам и три раза помог своим партнерам по команде.