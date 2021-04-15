РФС опубликовал анализ работы VAR в матче «Локомотив» – «Спартак»

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал анализ работы VAR в матче 25-го тура российской премьер-лиги «Локомотив»» – «Спартак».

44-я минута, эпизод с падением Промеса в штрафной «Локомотива»

Оба игрока борются за мяч с высоко поднятой ногой, с незначительным контактом, Промес делает один-два шага перед тем, как упасть.

Вывод: решение судьи не назначить пенальти не является «явной и очевидной ошибкой», VAR был прав, не вмешиваясь в игру.

51-я минута, эпизод с возможным попаданием мяча в руку игроку «Локомотива» Пабло в своей штрафной