РФС опубликовал анализ работы VAR в матче «Локомотив» – «Спартак»

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал анализ работы VAR в матче 25-го тура российской премьер-лиги «Локомотив»» – «Спартак».
44-я минута, эпизод с падением Промеса в штрафной «Локомотива»
Оба игрока борются за мяч с высоко поднятой ногой, с незначительным контактом, Промес делает один-два шага перед тем, как упасть.
Вывод: решение судьи не назначить пенальти не является «явной и очевидной ошибкой», VAR был прав, не вмешиваясь в игру.
51-я минута, эпизод с возможным попаданием мяча в руку игроку «Локомотива» Пабло в своей штрафной
Никто из игроков «Спартака» не протестует, мяч не касается левой руки Пабло. Правая рука Пабло находится близко к телу, не делает движение в сторону мяча и не увеличивает площадь тела игрока. Следовательно, если мяч соприкоснулся с правой рукой защитника, это не является нарушением правил.
Вывод: нет видео доказательства игры рукой, VAR был прав, не вмешиваясь в игру.
87-я минута, эпизод с возможным попаданием мяча в руку игроку «Локомотива» Сильянову в своей штрафной
Хотя Сильянов поднимает правую руку в момент падения и отскока мяча от его бедра, нет четкого доказательства, что был контакт мяча с его рукой. Игрок «Спартака» Ларссон, который очень четко просматривал момент отскока, не протестует по поводу решения судьи.
Вывод: нет видео доказательства игры рукой, VAR был прав, не вмешиваясь в игру.