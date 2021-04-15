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15 апреля 20:17
автор: Максим Скороходов

РФС опубликовал анализ работы VAR в матче «Локомотив» – «Спартак»

Специальный советник генерального секретаря РФС не нашел ошибок в работе видеоассистентов.

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал анализ работы VAR в матче 25-го тура российской премьер-лиги «Локомотив»» «Спартак».

44-я минута, эпизод с падением Промеса в штрафной «Локомотива»

Оба игрока борются за мяч с высоко поднятой ногой, с незначительным контактом, Промес делает один-два шага перед тем, как упасть.

Вывод: решение судьи не назначить пенальти не является «явной и очевидной ошибкой», VAR был прав, не вмешиваясь в игру.

51-я минута, эпизод с возможным попаданием мяча в руку игроку «Локомотива» Пабло в своей штрафной

Никто из игроков «Спартака» не протестует, мяч не касается левой руки Пабло. Правая рука Пабло находится близко к телу, не делает движение в сторону мяча и не увеличивает площадь тела игрока. Следовательно, если мяч соприкоснулся с правой рукой защитника, это не является нарушением правил.

Вывод: нет видео доказательства игры рукой, VAR был прав, не вмешиваясь в игру.

87-я минута, эпизод с возможным попаданием мяча в руку игроку «Локомотива» Сильянову в своей штрафной

Хотя Сильянов поднимает правую руку в момент падения и отскока мяча от его бедра, нет четкого доказательства, что был контакт мяча с его рукой. Игрок «Спартака» Ларссон, который очень четко просматривал момент отскока, не протестует по поводу решения судьи.

Вывод: нет видео доказательства игры рукой, VAR был прав, не вмешиваясь в игру.

источник: РФС
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