Андони Субисаррета: Месси уже более или менее определился со своим будущим

Экс-спортивный директор «Барселоны» Андони Субисаррета поделился мнением о относительно будущего Лионеля Месси в составе сине-гранатовых.

— Если Лео решит продолжить, это замечательно. А если нет, придется продолжать без него. Кому-то придется взять футболку с десятым номером. Жизнь продолжается. Вещи, которые происходят с нами, влияют на принятие решений. Думаю, что Месси уже более или менее принял решение в своей голове, — приводит слова бывшего вратаря сборной Испании AS.

В текущем сезоне Ла Лиги 33-летний футболист провел 28 матчей, в которых забил 23 гола и отдал восемь голевых передач.