Рублев – о предстоящем матче с Надалем: Постараюсь почаще атаковать

23-летний российский теннисист Андрей Рублев поделился ожиданиями от предстоящего матча с Рафаэлем Надалем на турнире ATP 1000 в Монте-Карло.

— Если честно, я не сильно рад предстоящей встрече с Рафой. Он невероятно силен на грунте. Впрочем, это станет для меня хорошей проверкой. На самом деле, я уже добился минимально приемлемого результата, так что никакого давления испытывать не буду. Постараюсь почаще атаковать, и посмотрим, что из этого получится, — передает слова Рублева пресс-служба ATP.

Встреча теннисистов состоится завтра 16 апреля. Теннисисты дважды играли между собой, и в обоих матчах победа оставалась за испанцем.