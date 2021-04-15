«Рома» на своем поле сыграла вничью с «Аяксом» и вышла в полуфинал Лиги Европы

Первыми на 49-й минуте забили гости - отличился Броббей.
Вскоре амстердамцы удвоили преимущество, но главный арбитр встречи с помощью ВАР усмотрел нарушение правил у гостей в эпизоде, предшествовавшем забитому мячу.
Хозяева отыгрались на 71-й минуте. Гол на счету Эдина Джеко.
Таким образом, «Рома» становится полуфиналистом Лиги Европы.
Лига Европы
1/4 финала. Ответный матч.
«Рома» (Италия) – «Аякс» (Амстердам, Нидерланды) – 1:1 (0:0)
Голы: Джеко, 71 – Броббей, 49
«Рома»: Лопес, Роджер, Кристанте, Манчини, Калафьори (Вильяр, 80), Диавара, Верету, Карсдорп, Пеллегрини, Джеко (Майораль, 80), Мхитарян (Педро, 87).
«Аякс»: Стекеленбург, Клайбер (Схюрс, 22; Идрисси, 83), Тимбер, Мартинес, Тальяфико, Гравенберх, Классен, Альварес (Кудус, 69), Антони (Броббей), Тадич, Нерес (Траоре, 83).
Предупреждения: Роджер, 44; Верету, 67; Манчини, 68; Джеко, 78; Кристанте, 86 - Тальяфико, 89; Мартинес, 90
Италия, Рим. «Олимпико». Без зрителей.
Первый матч: 2:1.