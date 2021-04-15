«Рома» на своем поле сыграла вничью с «Аяксом» и вышла в полуфинал Лиги Европы

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Нью-Йорк Рейнд 0 Нью-Джерси Дэв 0 П1 1.76 Х 4.50 П2 3.90
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Торонто Мэйпл 0 Виннипег Джетс 0 П1 2.08 Х 4.20 П2 3.00
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Тампа-Бэй Лайт 0 Флорида Пантер 0 П1 2.04 Х 4.20 П2 3.10
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Бостон Брюинз 0 Нью-Йорк Айлен 0 П1 2.40 Х 3.90 П2 2.60
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Питтсбург Пинг 0 Филадельфия Фл 0 П1 1.90 Х 4.50 П2 3.30
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Каролина Харри 0 Нэшвилл Предат 0 П1 1.92 Х 4.30 П2 3.40
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Вашингтон Кэпи 0 Баффало Сэйбрз 0 П1 1.47 Х 5.00 П2 5.80
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Атланта Хоукс 0 Милуоки Бакс 0 П1 2.45 П2 1.57
НХЛ - регулярный чемпионат 02:30 Детройт Ред Уи 0 Чикаго Блэкхоу 0 П1 3.20 Х 4.30 П2 1.97
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Кливленд Кавал 0 Голден Стэйт У 0 П1 3.20 П2 1.37
НХЛ - регулярный чемпионат 03:30 Даллас Старз 0 Коламбус Блю Д 0 П1 1.93 Х 4.20 П2 3.40
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Финикс Санз 0 Сакраменто Кин 0 П1 1.13 П2 6.40
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес Л 0 Бостон Селтикс 0 П1 2.90 П2 1.44
Нидерланды - Первый дивизион 19:00 НЕК Неймеген 0 АЗ Алкмар-2 0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Айнтрахт Б 0 Падерборн 07 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.43
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Дармштадт 98 0 Гройтер Фюрт 0
Испания - Сегунда 20:00 Фуэнлабрада 0 Сабадель 0 П1 1.96 Х 3.60 П2 3.90
Англия - Чемпионшип 20:00 Рединг 0 Кардифф Сити 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.60
Англия - Чемпионшип 20:00 Блэкберн Ровер 0 Дерби Каунти 0 П1 2.15 Х 3.40 П2 3.60
Португалия - Примейра 20:45 Боавишта 0 Пасуш де Ферре 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Дордрехт 0 Ден Босх 0 П1 2.75 Х 3.80 П2 2.22
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Утрехт-2 0 Волендам 0 П1 4.60 Х 3.70 П2 1.70
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Камбюр 0 Хелмонд Спорт 0 П1 1.21 Х 6.00 П2 12.0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Осс 0 МВВ Маастрихт 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Рода 0 НАК Бреда 0
Аргентина - Примера 21:00 Тальерес 0 Унион 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.16
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Эйндховен 0 Аякс-2 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Телстар 0 Эксельсиор 0 П1 2.40 Х 3.60 П2 2.65
Германия - Бундеслига 21:30 РБ Лейпциг 0 Хоффенхайм 0
Англия - Первая лига 21:45 Питерборо Юнай 0 Нортгемптон Та 0 П1 1.47 Х 4.40 П2 6.90
«Рома» на своем поле сыграла вничью с «Аяксом» и вышла в полуфинал Лиги Европы
15 апреля 23:53
автор: Александр Шульгин

«Рома» на своем поле сыграла вничью с «Аяксом» и вышла в полуфинал Лиги Европы

Ответная встреча римлян с амстердамским «Аяксом» завершилась со счетом 1:1.

Первыми на 49-й минуте забили гости - отличился Броббей.

Вскоре амстердамцы удвоили преимущество, но главный арбитр встречи с помощью ВАР усмотрел нарушение правил у гостей в эпизоде, предшествовавшем забитому мячу.

Хозяева отыгрались на 71-й минуте. Гол на счету Эдина Джеко.

Таким образом, «Рома» становится полуфиналистом Лиги Европы.

Лига Европы

1/4 финала. Ответный матч.

«Рома» (Италия) – «Аякс» (Амстердам, Нидерланды) – 1:1 (0:0)

Голы: Джеко, 71 – Броббей, 49

«Рома»: Лопес, Роджер, Кристанте, Манчини, Калафьори (Вильяр, 80), Диавара, Верету, Карсдорп, Пеллегрини, Джеко (Майораль, 80), Мхитарян (Педро, 87).

«Аякс»: Стекеленбург, Клайбер (Схюрс, 22; Идрисси, 83), Тимбер, Мартинес, Тальяфико, Гравенберх, Классен, Альварес (Кудус, 69), Антони (Броббей), Тадич, Нерес (Траоре, 83).

Предупреждения: Роджер, 44; Верету, 67; Манчини, 68; Джеко, 78; Кристанте, 86 - Тальяфико, 89; Мартинес, 90

Италия, Рим. «Олимпико». Без зрителей.

Первый матч: 2:1.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Кацалапов об участии в World Team Trophy: "Мы счастливы быть здесь, представлять свою страну и флаг"Опубликовано видео короткой программы Каори Сакамото на турнире World Team TrophyДо 22 апреля любой желающий сможет вернуть билеты на матчи ЕВРО-2020Капризову запретили играть из-за убийства афроамериканцаЯгудин не сдержал эмоций после выступления ТуктамышевойПочему японцы ополчились против фигуристки из России Щербаковой
«Сейчас нашим кататься в кайф». Бутырская — о выступлении россиян на командном ЧМ в Осаке
Чемпионка мира 1999 года по фигурному катанию Мария Бутырская поделилась с "Плеймейкером" впечатлениями от первого соревновательного дня World Team Trophy - 2021.
Нагучев пробует размочить счет в дуэли с Орзул. Битва полов #6
"Плеймейкер" представляет шестой выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Елена Истягина-Елисеева: В законе о букмекерах есть сложные моменты. Но поводов кричать «Все пропало!» я не вижу
Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по физкультуре и популяризации ЗОЖ Елена Истягина-Елисеева ответила на вопросы «Плеймейкера» во время бизнес-завтрака СБК по теме «Букмекеры. Выживут только богатые?»
Как букмекерам показали Фигу, или Пир в Барвихе во время чумы
14 апреля в престижном «Барвиха Luxury Village» «Рейтинг Букмекеров» награждал победителей своей же «Международной премии РБ».
Дмитрий Маневич: «Лига Ставок» подготовила новым игрокам предложение, от которого нельзя отказаться
Директор департамента маркетинга БК «Лига Ставок» Дмитрий Маневич стал собеседником «Плеймейкера» во время бизнес-завтрака СБК по теме «Букмекеры. Выживут только богатые?»
Не зря о нем в США снимают фильмы. Капризову осталось одно очко до рекорда «Миннесоты»
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голевой передачей в матче НХЛ против «Аризоны» (5:2).
Удивительно, но Россия еще никогда не выигрывала командный ЧМ. Щербакова и компания должны это исправить
В четверг 15 апреля в японской Осаке стартует седьмой командный чемпионат мира по фигурному катанию. "Плеймейкер" представляет расклад на турнир, от которого все ждут триумфа России.
26-й тур РПЛ: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
17 и 18 апреля пройдут очередные восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о 26-м туре.
Не рой другому яму. «Спартак» прокололся на том же, в чем обвинял «Локомотив»
«Спартак» с «Локомотивом» придумали новую игру. Чей начальник команды меньшее количество раз заходил в судейскую на стадионе в Черкизове – тот и победил.
Победить Париж и умереть. «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов, обыграв «ПСЖ»
«Пари Сен-Жермен» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов проиграл дома «Баварии» (0:1), но прошел в следующий раунд за счет более результативной победы на выезде в первой встрече (3:2).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Югорский лыжный марафон. Большунов, Легков, Непряева, Сорина, Ступак, Устюгов и другие. 10.04.2021.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика