«Вильярреал» дома во второй раз переиграл загребское «Динамо» и стал полуфиналистом Лиги Европы

Результат был сделан хозяевами уже в первом тайме: по мячу забили Пако Алькасер и Жерар Морено.
После перерыва гости смогли ответить лишь голом Оршича на 74-й минуте.
«Вильярреал» вышел в полуфинал турнира.
Лига Европы
1/4 финала. Ответный матч. (Гомес, 63)
«Вильярреал» (Испания) – «Динамо» (Загреб, Хорватия) – 2:1 (2:0)
Голы: Алькасер, 36; Морено, 43 – Оршич, 74
«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Педраса (Морено, 90), Фойт, Торрес, Капу, Парехо (Коклен, 84), Тригерос , Чуквезе (Пенья, 90), Алькасер (Баэна, 90), Морено
«Динамо»: Ливакович, Теофиль-Катерин (Перич, 82), Ристовски (Стоянович, 62), Лауритсен, Гвардиол, Адеми (Мишич, 82), Оршич, Майер (Франьич, 62), Иванушец (Атимвен, 76), Якич, Петкович.
Предупреждения: Тригерос, 60 – Якич, 40
Первый матч: 1:0.