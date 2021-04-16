Паулу Фонсека: Мы здорово сыграли в обороне

Главный тренер итальянской «Ромы» Паулу Фонсека поделился эмоциями от выхода своей команды в полуфинал Лиги Европы.
— Большую часть сегодняшней игры с «Аяксом» мы контролировали. У них очень талантливая команда, но мы здорово сыграли в обороне. Я еще никогда не выходил в полуфинал Лиги Европы, так что для меня это большой предмет гордости, тем более мы представляем Италию. Это гордость и для «Ромы», мы все счастливы, — передает слова португальца Football Italia.
В полуфинале турнира «Рома» сыграет с «Манчестер Юнайтед».
источник: Football Italia