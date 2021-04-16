Сульшер – о выходе «МЮ» в 1/2 финала Лиги Европы: Впереди настоящая европейская битва

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от предстоящих полуфинальных матчей Лиги Европы.

— Мы с нетерпением ждем полуфинальных матчей. Мы уже там. Впереди настоящая европейская битва, поскольку «Рома» – команда с богатой историей. Раньше мы хорошо играли в матчах с итальянскими клубами. Мы надеемся выйти в финал. Было бы здорово выиграть трофей в конце этого сезона, — цитирует норвежского специалиста BBC.

Добавим, что в другом полуфинале турнира сыграют английский «Арсенал» и испанский «Вильярреал».