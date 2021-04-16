Микель Артета: Каждая наша атака выглядела опасно

Елена Истягина-Елисеева: В законе о букмекерах есть сложные моменты. Но поводов кричать «Все пропало!» я не вижу

Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по физкультуре и популяризации ЗОЖ Елена Истягина-Елисеева ответила на вопросы «Плеймейкера» во время бизнес-завтрака СБК по теме «Букмекеры. Выживут только богатые?»