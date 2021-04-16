Микель Артета: Каждая наша атака выглядела опасно

Главный тренер «пушкарей» Микель Артета поделился впечатлениями от прошедшего матча своей команды.
— Мы очень здорово начали матч, очень убедительно, агрессивно, с высоким прессингом. Каждая наша атака выглядела опасно. Забили сначала гол, который был отменен, и мне понравилось, как команда на это отреагировала. Забили очень красивые голы. Важно, что при этом не пропустили. Надо использовать это как базис для роста. Я сегодня очень доволен, — передает слова испанца BT Sport.
В полуфинале турнира «канониры» сыграют с испанским «Вильярреалом».
источник: BT Sport