Ван-Биссака, Джеко, Морено и Сака претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА объявила имена четырех футболистов, претендующих на звание лучшего игрока ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы.

Отмечается, что в шорт-листе оказались следующие игроки: правый защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака, полузащитник «Арсенала» Букайо Сака, забивший гол в ворота «Славии» (4:0), а также форварды Эдин Джеко из «Ромы» и Жерар Морено, представляющий «Вильярреал». Нападающие записали на свой счет по одному забитому мячу в играх с «Аяксом» (1:1) и загребским «Динамо» (2:1) соответственно.

Напомним, что в полуфинале «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ромы», «Вильярреал» встретится с «Арсеналом». Первые матчи состоятся 29 апреля, ответные – 6 мая.