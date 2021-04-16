Сергей Ташуев: Возможно, Василию Березуцкому комфортнее работать с Гончаренко

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев оценил новость о том, что Василий Березуцкий станет одним из помощником Виктора Гончаренко в краснодарской команде.

Напомним, что 14 апреля ЦСКА объявил об уходе из клуба 38-летнего специалиста. Ранее он находился в тренерском штабе армейцев с августа прошлого года.

– Возможно, Гончаренко попросил Василия Березуцкого помочь, так как ему нужны рабочие руки в новом клубе. Возможно, Березуцкому комфортнее работать с белорусским тренером. В большом клубе начинать самостоятельную карьеру Березуцкому пока рано. Он работал помощником только в ЦСКА и у Слуцкого в «Витессе», – цитирует Ташуева портал «Евро-Футбол.ру»

Напомним, что Березуцкий выступал за ЦСКА с 2002 по 2018 годы, сыграв 530 матчей и забив 14 мячей. В составе армейцев он шесть раз выиграл чемпионат России, а также стал обладателем Кубка УЕФА сезона-2004/05.