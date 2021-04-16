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Нидерланды - Первый дивизион 19:00 НЕК Неймеген 0 АЗ Алкмар-2 0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Айнтрахт Б 0 Падерборн 07 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.32
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Дармштадт 98 0 Гройтер Фюрт 0
Англия - Чемпионшип 20:00 Рединг 0 Кардифф Сити 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.60
Англия - Чемпионшип 20:00 Блэкберн Ровер 0 Дерби Каунти 0 П1 2.15 Х 3.40 П2 3.60
Испания - Сегунда 20:00 Фуэнлабрада 0 Сабадель 0 П1 1.90 Х 3.30 П2 4.60
Португалия - Примейра 20:45 Боавишта 0 Пасуш де Ферре 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Телстар 0 Эксельсиор 0 П1 2.40 Х 3.60 П2 2.65
Аргентина - Примера 21:00 Тальерес 0 Унион 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.16
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Эйндховен 0 Аякс-2 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Рода 0 НАК Бреда 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Осс 0 МВВ Маастрихт 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Камбюр 0 Хелмонд Спорт 0 П1 1.20 Х 6.30 П2 12.0
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Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Утрехт-2 0 Волендам 0 П1 4.70 Х 4.00 П2 1.63
Германия - Бундеслига 21:30 РБ Лейпциг 0 Хоффенхайм 0
Англия - Первая лига 21:45 Питерборо Юнай 0 Нортгемптон Та 0 П1 1.47 Х 4.40 П2 6.90
Англия - Премьер-лига 22:00 Эвертон 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 3.30 Х 3.50 П2 2.23
Испания - Сегунда 22:00 Жирона 0 Сарагоса 0 П1 2.22 Х 2.90 П2 3.90
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НБА - регулярный чемпионат 22:00 Юта Джаз 0 Индиана Пэйсер 0 П1 1.23 П2 4.40
Италия - Серия B 22:00 СПАЛ 0 Асколи 0 П1 2.13 Х 3.10 П2 3.90
Португалия - Сегунда 22:30 Вилафранкензе 0 Лейшойнш 0 П1 2.70 Х 2.80 П2 2.90
Аргентина - Примера 23:00 Альдосиви 0 Росарио Сентра 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.00
Португалия - Примейра 23:00 Фаренсе 0 Спортинг 0 П1 6.20 Х 4.00 П2 1.60
16 апреля 09:40
автор: Владислав Корегин

Сергей Ташуев: Возможно, Василию Березуцкому комфортнее работать с Гончаренко

Бывший защитник армейцев присоединился к тренерскому штабу «Краснодара».

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев оценил новость о том, что Василий Березуцкий станет одним из помощником Виктора Гончаренко в краснодарской команде.

Напомним, что 14 апреля ЦСКА объявил об уходе из клуба 38-летнего специалиста. Ранее он находился в тренерском штабе армейцев с августа прошлого года.

– Возможно, Гончаренко попросил Василия Березуцкого помочь, так как ему нужны рабочие руки в новом клубе. Возможно, Березуцкому комфортнее работать с белорусским тренером. В большом клубе начинать самостоятельную карьеру Березуцкому пока рано. Он работал помощником только в ЦСКА и у Слуцкого в «Витессе», – цитирует Ташуева портал «Евро-Футбол.ру»

Напомним, что Березуцкий выступал за ЦСКА с 2002 по 2018 годы, сыграв 530 матчей и забив 14 мячей. В составе армейцев он шесть раз выиграл чемпионат России, а также стал обладателем Кубка УЕФА сезона-2004/05.

источник: «Евро-футбол.ру»
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