Щесны не собирается покидать «Ювентус»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны хочет продолжить свою карьеру в туринском клубе.

По информации Calcio Mercato, руководство «бьянконери» планировало продать 30-летнего поляка в один из клубов АПЛ, чтобы профинансировать возможный переход вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы. Однако сам футболист планирует остаться в составе «старой синьоры» в следующем сезоне.

Напомним, что ранее в услугах игрока были заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Щесны выступает за «Ювентус» с июля 2017 года. В общей сложности он отыграл за клуб 131 матч, пропустил 116 голов и 53 раза отстоял на ноль. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.